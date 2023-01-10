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НовостиПолитика10 января 2023 5:59

Украинские боевики за сутки убили мирную жительницу в Донецке

Всего по ДНР было выпущено около полусотни боеприпасов
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики продолжают обстреливать мирные кварталы Донецка (арзивное фото)

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные кварталы Донецка (арзивное фото)

Вооруженные формирования Украины 13 раз за сутки открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив порядка 57 боеприпасов. В результате этого погибла одна мирная жительница в Петровском районе Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Под вражеским огнем оказались три населенных пункта Республики: Донецк, Горловка и Александровка. Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц в Петровском районе Донецка, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что огнем украинских боевиков повреждены 6 домов в Петровском районе Донецка и Александровке. За сутки на донецком направлении противник совершил 6 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, а на горловском — 7 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм.

Напомним, что за прошедшие сутки ВФУ выпустили по территорию Республики 150 боеприпасов.

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