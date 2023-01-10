Украинские боевики за сутки убили мирную жительницу в Донецке

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные кварталы Донецка (арзивное фото)

Вооруженные формирования Украины 13 раз за сутки открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив порядка 57 боеприпасов. В результате этого погибла одна мирная жительница в Петровском районе Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Под вражеским огнем оказались три населенных пункта Республики: Донецк, Горловка и Александровка. Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц в Петровском районе Донецка, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что огнем украинских боевиков повреждены 6 домов в Петровском районе Донецка и Александровке. За сутки на донецком направлении противник совершил 6 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, а на горловском — 7 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм.

Напомним, что за прошедшие сутки ВФУ выпустили по территорию Республики 150 боеприпасов.

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