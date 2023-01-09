Число раненых в Петровском районе Донецка достигло трех, еще один мирный житель – погиб

На Петровке в результате артудара ВСУ погиб мирный житель. Фото: Архив «КП»

Сегодня, 9 января, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины (ВФУ) в Петровском районе Донецка число раненых возросло до трех мирных жителей, еще один человек погиб. Об этом в вечерней сводке сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Ранее сегодня «Комсомольская правда» сообщала, что в результате украинских массированный обстрелов в Петровском районе столицы Республики погибла мирная жительница, еще один житель там получил ранение.

Противник целый день бил из 155-го калибра (стандарт НАТО).

Напомним, что за прошедшие сутки украинские боевики тридцать раз обстреляли Республику, выпустив по ее территории 150 снарядов, ракет и мин. Два мирных жителя в Новом Свете погибли, еще один в Александровке, что в Петровском районе Донецка, – ранен.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Я искренне верю в освобождение из украинского плена всех военнослужащих

Главная правозащитница нового субъекта России с начала вооруженного конфликта в Донбассе прилагает максимум усилий для возвращения сторонников Республики домой (Подробности)