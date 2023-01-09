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НовостиОбщество9 января 2023 17:55

В Донецке восстанавливают больницу Калинина после обстрелов ВФУ

Несмотря на погодные условия, работы ведут каждый день
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Премьер проверил ход восстановительных работ. Фото: Телеграм Хоценко о важном

Премьер проверил ход восстановительных работ. Фото: Телеграм Хоценко о важном

В больнице имени Калинина (ДОКТМО), которая недавно была повреждена обстрелами со стороны Украины, ведется восстановление.

- Осмотрел вместе со своим заместителем Евгением Александровичем Солнцевым, министром здравоохранения ДНР Дмитрием Анатольевичем Гарцевым и руководством медучреждения в лице заместителя главного врача Иваном Александровичем Плахотниковым промежуточный ход работ, - рассказывает в своем Телеграм-канале премьер-министр Виталий Хоценко. - За три недели проведена большая работа. Завершается восстановление корпуса № 8, а в корпусе № 6 заменена крыша, усилены и изолированы несущие конструкции, продолжается замена поврежденных окон.

Больница Калинина подверглась обстрелу . Фото: Телеграм Хоценко о важном

Больница Калинина подверглась обстрелу . Фото: Телеграм Хоценко о важном

Несмотря на погодные условия, работы ведутся ежедневно.

Отметим, что в больнице сейчас плановая госпитализация приостановлена, но во всех отделениях ДОКТМО оказывается экстренная медицинская помощь. И даже сейчас в корпусе № 6 тоже работают врачи, функционируют отделения и выполняются операции по спасению жизни.

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