На ДНР надвигается шторм 10 января Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

10 января в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается порывистый ветер 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

- Уровень погодной опасности - желтый. Погода потенциально опасна - создает неудобства для населения и функционирования хозяйственного комплекса Республики, - говорится в сообщении спасательного ведомства Республики.

Ранее МЧС ДНР сообщало, что за сутки вследствие попадания взрывоопасных предметов повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры в Киевском, Кировском, Ленинском и Петровском районах Донецка. Так, в Киевском районе на улице Новороссийская в двух частных домах повреждено остекление оконных блоков, крыша, забор и хозпостройка. На улице Польская в четырех частных домах нарушено остекление. Также повреждена кровля и входная дверь, уничтожен гараж.

В Ленинском районе на улице Ленина пострадало трехэтажное здание автомагазина. В результате обстрела уничтожена кровля и перекрытие на площади 100 м2, межэтажное перекрытие между 2 и 3 этажами, стены и 15 оконных блоков. Также повреждено остекление в здании нефункционирующего кафе.