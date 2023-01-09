В Иловайске в этом году займутся коммунальными сетями

Так ремонты проходят в Донецке. Фото: Администрация столицы

Власти Иловайска на этот год запланировали ряд ремонтов на коммунальных сетях. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на мэра города Руслана Дудникова.

- На этот год запланированы работы по ремонту крыш насосных станций, ремонт резервуаров чистой воды, восстановление системы водоотведения, ремонт перекрытий и металлоконструкций в отделении канализационной насосной станции 2, а также работы по замене канализационного коллектора, а также замене сетей -тепло и водоснабжения, - отметил Руслан Дудников.

Он добавил, что на сегодня изношенность коммунальных сетей в городе достигла 78 процентов.

Иловайск основан в 1869 году, является крупным железнодорожным узлом. Город находится в 40 километрах к юго-востоку от Донецка. Летом 2014-го стал одним из эпицентров боевых действий в Донбассе. Украинское командование ставило целью взять в кольцо Донецк, и контроль над Иловайском в этой операции имел стратегическое значение. Противнику удалось занять часть города, но впоследствии его силы оказались окружены. Полностью город был освобожден 29 августа 2014 года. Иловайский «котел» стал символом разгрома ВСУ.

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