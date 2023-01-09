Выявлен район сосредоточения живой силы противника. Фото: скриншот с видео УНМ ДН

Военные Первого армейского корпуса Донецкой Народной Республики выявили район сосредоточения вооруженных формирований Украины (ВФУ) в Марьинке. Разведка 5-й бригады армейского корпуса нанесла удар по противнику зажигательными снарядами.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Управления Народной Милиции Республики.

Ранее сегодня «Комсомольская правда» сообщала, что силы русской коалиции за прошедшие сутки в ДНР уничтожили девять бронетранспортеров и пикапов. По данным Народной Милиции, потери в живой силе противника составили больше двадцати пяти человек.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские боевики тридцать раз обстреляли Республику, выпустив по ее территории 150 снарядов, ракет и мин.

Два мирных жителя в Новом Свете погибли , еще один в Александровке (Петровский район Донецка) – ранен.