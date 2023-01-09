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НовостиОбщество9 января 2023 14:44

В ДНР выплаты социальных пособий за год возросли на 3,3 миллиарда рублей

Всего жителям Республики было выплачено 10,8 миллиарда рублей
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В Республике в прошлом году выплачивались 14 видов социальных пособий

В Республике в прошлом году выплачивались 14 видов социальных пособий

Фото: Артем КИЛЬКИН

Общая сумма выплат социальных пособий в Донецкой Народной Республике в прошлом году составила 10,8 миллиардов рублей, из них более 10 процентов - выплаты в освобожденных районах. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на пресс-службу регионального Министерства труда и социальной политики.

- Министерством в 2022 году направлено на выплату социальных пособий 10,8 миллиардов рублей, из них 1,1 миллиардов рублей для выплат на освобожденных территориях, ранее временно находившихся под контролем Украины, - сказано в сообщении.

В 2021 году расходы на выплату социальных пособий составили 7,5 миллиардов рублей. Рост суммы объясняется увеличением выплат размера с января прошлого года и началом их начисления в освобожденных районах с марта.

В ДНР в прошлом году выплачивались четырнадцать видов социальных пособий.

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