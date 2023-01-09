В ДНР выплаты социальных пособий за год возросли на 3,3 миллиарда рублей

В Республике в прошлом году выплачивались 14 видов социальных пособий Фото: Артем КИЛЬКИН

Общая сумма выплат социальных пособий в Донецкой Народной Республике в прошлом году составила 10,8 миллиардов рублей, из них более 10 процентов - выплаты в освобожденных районах. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на пресс-службу регионального Министерства труда и социальной политики.

- Министерством в 2022 году направлено на выплату социальных пособий 10,8 миллиардов рублей, из них 1,1 миллиардов рублей для выплат на освобожденных территориях, ранее временно находившихся под контролем Украины, - сказано в сообщении.

В 2021 году расходы на выплату социальных пособий составили 7,5 миллиардов рублей. Рост суммы объясняется увеличением выплат размера с января прошлого года и началом их начисления в освобожденных районах с марта.

В ДНР в прошлом году выплачивались четырнадцать видов социальных пособий.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какой грипп пришел в ДНР и чем он опасен

Донецкие врачи рекомендуют соблюдать меры предосторожности (подробно)