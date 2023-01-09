В Донецке с 26 декабря по 8 января родились 68 малышей

32 мальчика и 36 девочек Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке появилось на свет 68 малышей: 32 мальчика и 36 девочек. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- Желаю новорожденным и их родителям богатырского здоровья, счастья, мира и ангела – хранителя, - написал в своем Телеграм Алексей Валерьевич.

Несмотря на массированные обстрелы, жизнь в Донецке продолжается. Жители выходят из положения с водой, отоплением, электричеством. В роддомах принимают роды.

Ранее «КП» сообщала, что сегодня ВФУ массированно обстреливают Петровский район Донецка. Бьют из вооружений НАТО.

За прошедшие сутки украинские боевики тридцать раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 150 снарядов, ракет и мин. Под огнем оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Гольмовский, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Александровка, Еленовка, Новый Свет и Зугрэс.

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