Военные русской коалиции освободили еще один населенный пункт. Фото: Штаб теробороны ДНР

Военнослужащие Российской Федерации освободили Бахмутское под Соледаром.

- По состоянию на 9 января на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Бахмутское, - заявили в Штабе территориальной обороны.

Бахмутское находится у южных границ Соледара. До начала активных боевых действий там проживало около тысячи человек.

Ранее «КП» сообщала, что силы русской коалиции за прошедшие сутки в ДНР уничтожили девять бронетранспортеров и пикапов. Потери в живой силе противника составили более 25 человек.

За это же время украинские боевики тридцать раз обстреляли Республику, выпустив по ее территории 150 снарядов, ракет и мин.Под вражеским огнем оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Гольмовский, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Александровка, Еленовка, Новый Свет и Зугрэс.

На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском - 3 обстрела из артиллерии 152 и 122 мм. На горловском - 8 обстрелов из артиллерии 155 мм. На старобешевском и шахтерском – по одному обстрелу из ОТРК «Точка-У».

Два мирных жителя в Новом Свете погибли , еще один в Александровке – ранен.

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