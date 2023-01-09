Силы русской коалиции за сутки в ДНР уничтожили девять бронетранспортеров и пикапов

Силы русской коалиции за прошедшие сутки в ДНР уничтожили девять бронетранспортеров и пикапов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной Милиции Республики.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: девять единиц бронированной и автомобильной техники, - говорится в сводке оборонного ведомства ДНР.

Потери в живой силе противника составили более 25 человек.

Ранее «КП» сообщала, что за прошедшие сутки украинские боевики тридцать раз обстреляли Республику, выпустив по ее территории 150 снарядов, рак и мин. Под вражеским огнем оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Гольмовский, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Александровка, Еленовка, Новый Свет и Зугрэс.

Два мирных жителя погибли, еще один – ранен.

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