В ДНР выразили соболезнования в связи со смертью главы представительства Республики во французском Марселе Юбера Файяра

Юбер Файяр скончался 7 января после продолжительной болезни. Фото: t.me/mid_dnr

После продолжительной болезни скончался Юбер Файяр — глава Представительского центра Донецкой Народной Республики в Марселе, преданный и самоотверженный сторонник народа Донбасса. В ДНР выразили соболезнования родным и близким Юбера Файяра.

— С огромным сожалением узнали о смерти давнего французского друга Республики – вчера после продолжительной болезни скончался Юбер Файяр, — подчеркнули в пресс-службе Министерства иностранных дел ДНР.

В пресс-службе отметили, что Юбер Файяр неоднократно посещал Донецк с гуманитарными визитами, принимал активное участие в акциях по распространению правдивой информации о ДНР в странах Европы.

— Он был светлым человеком, замечательным другом и нашим настоящим единомышленником. Это большая потеря для Республики и всех тех, кому помогал и кого поддерживал господин Файяр. Наши глубочайшие соболезнования семье и близким, — добавили в ведомстве.

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