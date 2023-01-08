В ДНР выразили соболезнования в связи со смертью главы представительства Республики во французском Марселе Юбера Файяра

Юбер Файяр скончался 7 января после продолжительной болезни. Фото: t.me/mid_dnr
После продолжительной болезни скончался Юбер Файяр — глава Представительского центра Донецкой Народной Республики в Марселе, преданный и самоотверженный сторонник народа Донбасса. В ДНР выразили соболезнования родным и близким Юбера Файяра.
— С огромным сожалением узнали о смерти давнего французского друга Республики – вчера после продолжительной болезни скончался Юбер Файяр, — подчеркнули в пресс-службе Министерства иностранных дел ДНР.
В пресс-службе отметили, что Юбер Файяр неоднократно посещал Донецк с гуманитарными визитами, принимал активное участие в акциях по распространению правдивой информации о ДНР в странах Европы.
— Он был светлым человеком, замечательным другом и нашим настоящим единомышленником. Это большая потеря для Республики и всех тех, кому помогал и кого поддерживал господин Файяр. Наши глубочайшие соболезнования семье и близким, — добавили в ведомстве.
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