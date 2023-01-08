В ДНР открыты представительства семи российских общественных движений на базе «Молодой Республики»

Уже более девяти тысяч человек стали членами общественного движения. Фото: ДАН

На базе общественной организации «Молодая Республика» в ДНР открыты представительства семи российских общественных организаций. Все они появились в Республике в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе «МР».

— Открыты представительства всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», «Российского Союза Молодежи», ООО РСВА «Наследие», «Ассоциации студенческих спортивных клубов России», «Волонтерской Роты Боевого Братства», «Российского союза сельской молодежи», Российского движения детей и молодежи, — отметили в «Молодой Республике».

Также в прошлом году активистами «Молодой Республики» были открыты шесть новых местных штабов. Количество участников «МР» возросло до 9437 человек.

Общественная организация «Молодая Республика» появилась в ДНР в 2015 году. Она занимается развитием молодежного движения ДНР и формированием у молодежи патриотических чувств.

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