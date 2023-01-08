В ДНР опубликовали фото последствий обстрела Зуевской ТЭС

Попадание зафиксировано вблизи главного корпуса ТЭС. Фото: СЦКК ДНР

Украинские боевики обстреляли Зуевскую теплоэлектростанцию в Зугрэсе с применением ОТРК «Точка У». Зафиксированы повреждения предприятия. К счастью, обошлось без жертв. Военные эксперты уточнили направление огня и применяемое вооружения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Противник произвел запуск ракеты 9М79М из ОТРК «Точка-У», находясь на своих позициях в районе населенного пункта Дружковка. Это зона ответственности 72 Отдельной механизированной бригады, — подчеркнули в ведомстве.

Хвостовик украинской ракеты также упал на территорию ТЭС. Фото: СЦКК ДНР

В СЦКК ДНР добавили, что на территории теплоэлектостанции зафиксированы повреждения инфраструктуры.

— Жертв удалось избежать, — отметили в ведомстве.

Напомним, что украинские боевики также обстреляли Старобешевскую ТЭС в поселке Новый Свет. В результате обстрела погибли две женщины, повреждена инфраструктура электростанции.

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