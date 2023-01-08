Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Старобешевской ТЭС из «Точки У»

В результате обстрела повреждение получило хранилище кислорода на Старобешевской ТЭС. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты СЦКК ДНР уточнили применяемое оружие и направление огня, в результате которого была повреждена инфраструктура Старобешевской теплоэлектростанции в поселке Новый Свет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Противник произвел запуск ракеты 9М79 из ОТРК «Точка-У», находясь на своих позициях в районе населенного пункта Дружковка. В результате атаки на Старобешевскую ТЭС погибли женщины 1963 и 1971 годов рождения, — отметили в ведомстве.

Напомним, что сегодня утром украинские боевики обстреляли Старобешевскую ТЭС в поселке Новый Свет и Зуевскую ТЭС в Зугрэсе. Глава администрации Харцызска Виктория Жукова подчеркнула, что над Зугрэсом сработало ПВО. Осколки украинских ракет упали в промзону города.

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