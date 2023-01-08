Украинские боевики ранили мирного жителя в Александровке в ДНР

ВФУ вновь открыли огонь по мирным городам Республики (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Александровка в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела ранение получил один мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Земляничной ранен мужчина 1957 года рождения. Повреждены частные жилые дома на улице Кирова, — подчеркнули в СЦКК.

В СЦКК ДНР отметили, что обстрел Александровки велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Максимильяновке. Всего по населенному пункту было выпущено восемь снарядов калибром 152 мм около 14:00.

В ведомстве добавили, что обстрелу подвергся также поселок Новороссийск в Киевском районе Донецка. Зафиксированы повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры на улицах Новороссийская и Польская. В результате повреждения линии электропередачи в Кировском районе Донецка обесточено 6 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения остаются 500 абонентов.

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