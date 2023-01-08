В ЛНР полностью восстановили газоснабжение после подрыва газопровода в Лугутино

Сейчас на месте взрыва поводятся следственные действия. Фото: соцсети

Специалисты предприятия «Луганскгаз» полностью восстановили газоснабжение абонентов, которые остались без газа в результате диверсии на газопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Луганской Народной Республики.

— Все абоненты, оставшиеся без газа в результате диверсии на газопроводе в Лутугино, подключены к газоснабжению, — сказано в сообщении.

Ранее специалисты восстановили подачу газа половине абонентов. Напомним, что в результате взрыва на газопроводе без газоснабжения остались более 13 тысяч абонентов в девяти населенных пунктах ЛНР, а также 21 социально-значимый объект.

Взрыв на участке магистрального газопровода высокого давления диаметром 273 мм, расположенного на окраине города Лутугино произошел около 18:00 7 января. Министерство государственной безопасности ЛНР возбудило уголовное дело по ст. 281 УК РФ «Диверсия». Сейчас на месте проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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