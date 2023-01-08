В результате обстрела Старобешевской ТЭС погибла мирная жительница

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать. Фото: ДАН
В результате обстрела Старобешевской теплоэлектростанции в поселке Новый Свет погибла мирная жительница. Об этом сообщили в экстренных службах.
— Женщина погибла из-за удара ВСУ по Старобешевской ТЭС, — отметили в экстренных службах Донецкой Народной Республики.
Напомним, что сегодня утром вооруженные формирования Украины открыли огонь по двум теплоэлектростанциям в ДНР. Под огнем украинских боевиков оказалась Старобешевская ТЭС в поселке Новый Свет и Зуевская ТЭС в Зугрэсе. ВФУ выпустили по Новому Свету шесть снарядов из РСЗО в 4:30 утра, а по Зугрэсу — одну ракету из ОТРК «Точка У» в семь утра.
Глава администрации Харцызска Виктория Жукова подчеркнула, что над Зугрэсом сработало ПВО. Осколки ракеты упали в промзоне города. Информация о последствиях обстрелов продолжает поступать.
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