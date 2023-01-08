Специалисты «Луганскгаза» восстановили газоснабжение у половины абонентов Лугутинского района ЛНР

Взрыв на газопроводе произошел вечером 7 января. Фото: соцсети

Специалисты предприятия «Луганскгаз» восстановили газоснабжение у 50% потребителей в Лугутинском районе Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

— По состоянию на 12:00 8 января специалисты ГУП «ЛУГАНСКГАЗ» восстановили газоснабжение 50% абонентов Лутугинского района. Сотрудники предприятия принимают все необходимые меры для скорейшего завершения всех восстановительных работ, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что взрыв на газопроводе произошел вечером 7 января. По предварительным данным, причиной взрыва стал подрыв.

В результате аварии без газоснабжения остались более 13 тысяч абонентов и 21 социально-значимый объект в девяти населенных пунктах Луганской Народной Республики: : Лутугино, Георгиевка, Успенка, Белореченский, Лесное, Челюскинец, Врубовский, Ленина, Роскошное (частично). Ранее спасатели уже ликвидировали возгорание и начали обследование поврежденного участка газопровода. Пострадавших, к счастью, нет.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

За год в ДНР отремонтировали и построили 115 школ при помощи регионов-кураторов

Эта цифра существенно увеличится в следующем году (подробнее)