За год в ДНР отремонтировали и построили 115 школ при помощи регионов-кураторов

Регионы-кураторы занимаются не только восстановлением школ, но и помогают в их оснащении. Фото: глава администрации Мариуполя Константин Иващенко

За год в Донецкой Народной Республике ввели в строй 115 школ, 16 из них находятся в Мариуполе. Образовательные учреждения в приморском городе успели отремонтировать уже к 1 сентября, благодаря чему дети вовремя приступили к учебному процессу. В 2023 году количество восстановленных школ существенно увеличится. Об этом рассказал Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

— Одной из приоритетных задач был запуск учебного процесса на освобожденных территориях. В общей сложности по Республике с помощью регионов кураторов введено в строй 115 школ и эта цифра существенно увеличится в следующем году, — рассказал Хоценко.

Председатель Правительства Республики подчеркнул, что весь 2022 год в Республике прошел под знаком восстановления и возрождения. Он поблагодарил Правительство России и регионы, которые помогают восстанавливать ДНР.

— Выражаю благодарность Правительству РФ и руководству регионов России, которые оказывают нам всестороннюю помощь в восстановлении Донбасса! — добавил Хоценко.

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