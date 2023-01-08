В порту Мариуполя открыли логистический центр для хранения стройматериалов

Работа логистического центра позволит разгрузить автомобильное движение на границах Республики. Фото: t.me/budem_zhit
В порту Мариуполя началу работу логистический центр. В нем можно размещать технику и строительные материалы на хранение перед отправкой на объекты. Логистический цент создан по поручению Правительства Российской Федерации.
— Доставка по морю позволит разгрузить автомобильное сообщение на границе ДНР. Логистический центр может стать главной распределительной площадкой республики и других присоединённых регионов, — сказано в сообщении.
Площадь логистического центра составила 13 гектаров.
Напомним, в Мариуполе запланированы масштабные работы по восстановлению исторического облика приморского города. Ранее город посетил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Зампред проинспектировал ход восстановления поврежденного и строительства нового жилья и поставил первоочередные задачи по восстановлению городов и районов Донецкой Народной Республики.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МЧС ЛНР назвали предварительную причину взрыва на газопроводе в Лугутино
В спасательном ведомстве подчеркнули, что причиной мог стать подрыв (подробнее)