Над Зугрэсом сработало ПВО, осколки двух «Точек У» упали в промзоне города

Последствия обстрелов уточняются. Фото: ДАН

Средства ПВО сбили две «Точки У» над городом Зугрэс в Донецкой Народной Республике. Осколки ракет упали в промзоне. Об этом сообщила глава администрации Харцызска Виктория Жукова.

— Отработали ребята с ПВО, сбив две ракеты «Точки У» над городом Зугрэс. Никто не пострадал, остатки ракет упали в промзоне, — написала Жукова в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили об обстрелах Старобешевской и Зуевской теплоэлектростанций. В ведомстве подчеркнули, что по Зуевской ТЭС, которая находится в Зугрэсе, была выпущена одна ракета из ОТРК «Точка У». Сведения о повреждениях уточняются.

Напомним, что за сутки вооруженные формирования Украины выпустили по ДНР порядка 170 боеприпасов. Ранения получили два мирных жителя. Повреждены также жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

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