В МЧС ЛНР назвали предварительную причину взрыва на газопроводе в Лугутино

Без газоснабжения остались более 13 тысяч человек. Фото: соцсети

По предварительным данным, причиной взрыва на газопроводе в Лугутино стал подрыв. Взрыв оставил без газоснабжения 21 социальный объект и девять населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Луганской Народной Республики.

— По предварительной причине, в результате подрыва магистрального газопровода Д 300 мм на воздушном переходе через реку Сухая, без газоснабжения остались 13 315 абонентов в девяти населенных пунктах: Лутугино, Георгиевка, Успенка, Белореченский, Лесное, Челюскинец, Врубовский, Ленина, Роскошное (частично), а также 21 социально-значимый объект, — отметили в пресс-службе МЧС Республики.

Напомним, что взрыв на газопроводе прогремел вечером 7 января. Без газоснабжения остались 13 тысяч человек и несколько социально-значимых объектов. Ранее спасатели уже ликвидировали возгорание и начали обследование поврежденного участка газопровода. К счастью, в результате крупного ЧП никто не пострадал.

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