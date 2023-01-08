ВСУ обстреляли Старобешевскую и Зуевскую ТЭС

ПОд огнем ВФУ оказались старзу две электростанции Республики. Фото: ДАН

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Старобешевской и Зуевской ТЭС. В Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что на теплоэлектростанциях зафиксированы повреждения инфраструктуры, есть пострадавшие.

— В населенном пункте Новый Свет зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС. По поселку было выпущено шесть ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Константинополь, — отметили в СЦКК.

По Зугрэсу была выпущена одна ракета из ОТРК «Точка У». Обстрел начался около 7:00 8 января. Сведения о последствиях обстрела продолжают поступать.

Напомним, что за сутки ВФУ выпустили по Республике порядка 170 боеприпасов. В результате ранения получили два мирных жителя. Повреждено 17 домов и 3 объекта гражданской инфраструктуры.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Взрыв на газопроводе в Лутугино оставил без газа 21 социальный объект

Без газоснабжения также остались 13 тысяч абонентов (подробнее)