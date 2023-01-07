В ЛНР ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе в Лутугино

Обуздать огонь удалось, только перекрыв задвижку. Фото: соцсети

В Луганской Народной Республике ликвидировали возгорание, последовавшее за взрывом на магистральном газопроводе диаметром 273 мм в городе Лутугино. Обуздать огонь удалось, только перекрыв задвижку. Об этом сообщили в государственном унитарном предприятии «Луганскгаз».

Там уточнили, что в ближайшее время сотрудники газовой службы приступят к обследованию поврежденного участка газопровода, чтобы выяснить причину взрыва.

- На данный момент по уточненным данным от подачи природного газа временно отключено около 13 000 абонентов, - проинформировали на предприятии.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР произошло крупное ЧП - на магистральном газопроводе Лутугинского района прогремел мощный взрыв, который привел к последующему возгоранию. В результате инцидента без газоснабжения остались 13 тысяч человек и 21 социальный объект. К счастью, обошлось без пострадавших.

Угрозы населению и постройкам нет.

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