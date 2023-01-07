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НовостиПроисшествия7 января 2023 18:33

В ЛНР заявили, что взрыв на газопроводе в Лутугино не несет угрозы жилым домам

Последствия происшествия сейчас устраняют экстренные службы
Ирина ДМИТРИЕВА
В 18:20 в Лутугинском районе ЛНР произошла разгерметизация магистрального газопровода диаметром 300 мм. Фото: соцсети

В 18:20 в Лутугинском районе ЛНР произошла разгерметизация магистрального газопровода диаметром 300 мм. Фото: соцсети

Взрыв и последовавшее за ним возгорание на магистральном газопроводе в Лутугино не несут угрозы жилым домам. Об этом сообщили ЛИЦ в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там рассказали, что в 18:20 в Лутугинском районе ЛНР произошла разгерметизация магистрального газопровода диаметром 300 мм.

- Угрозы жилым домам нет. Причина происшествия на данный момент не известна. Все экстренные службы направлены к месту, - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 7 января в Лутугино прогремел мощный взрыв на магистральном газопроводе. В результате чрезвычайного происшествия без газоснабжения остались порядка 11 тысяч абонентов. На месте взрыва работают сотрудники «Луганскгаза» вместе со своим руководством, идут работы по устранению возгорания. О сроках восстановления будет известно позже.

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