В ЛНР заявили, что взрыв на газопроводе в Лутугино не несет угрозы жилым домам

В 18:20 в Лутугинском районе ЛНР произошла разгерметизация магистрального газопровода диаметром 300 мм. Фото: соцсети

Взрыв и последовавшее за ним возгорание на магистральном газопроводе в Лутугино не несут угрозы жилым домам. Об этом сообщили ЛИЦ в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там рассказали, что в 18:20 в Лутугинском районе ЛНР произошла разгерметизация магистрального газопровода диаметром 300 мм.

- Угрозы жилым домам нет. Причина происшествия на данный момент не известна. Все экстренные службы направлены к месту, - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 7 января в Лутугино прогремел мощный взрыв на магистральном газопроводе. В результате чрезвычайного происшествия без газоснабжения остались порядка 11 тысяч абонентов. На месте взрыва работают сотрудники «Луганскгаза» вместе со своим руководством, идут работы по устранению возгорания. О сроках восстановления будет известно позже.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ЛНР сообщили о возможном изменении графика движения пассажирских поездов

На участке «Новый Айдар - Кондрашевская Новая» ведутся плановые ремонтные работы (подробнее)