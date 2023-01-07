Проект «Университетские смены» продлят в ДНР

Проект реализуется при поддержке Минпросвещения РФ и Министерства науки и высшего образования России. Фото: ТГ/Колударова

В Донецкой Народной Республике проект «Университетские смены» продлили на 2023 год. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Он уточнил, что проект реализуется при поддержке Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования РФ. В прошлом году в нем участвовали более 8,5 тысяч школьников Республики. Ребята прошли «смены» на базе ведущих университетов России и побывали во многих ее городах.

- Белгород, Ростов-на-Дону, Оренбург, Самара, Севастополь, Ставрополь, Ульяновск, Липецк, Омск, Уфа, Санкт-Петербург… Нашим ребятам были рады в самых разных уголках России! Принимающие университеты предлагали школьникам не только обзорные экскурсии, посещение музеев, театральных постановок и местных достопримечательностей. Особое внимание уделялось интерактивным занятиям по истории и культуре России, тематическим мастер-классам, конкурсам и спортивным мероприятиям, - рассказал премьер.

Глава Правительства ДНР поблагодарил организаторов за работу и решение продлить проект на территории Республики.

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