В Донецке в результате обстрела ВСУ была ранена сотрудница котельной

Последствия обстрела микрорайона Тихий, Петровский район. Фото: ТГ/Кулемзин
Украинские войска вновь применили тяжелую артиллерию против мирных жителей Донецка. В результате обстрелов пострадал жилой сектор и была ранена сотрудница котельной в Петровском районе города. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Алексей Кулемзин.
Он уточнил, что ВСУ подвергли обстрелу Петровский и Кировский районы Донецка сегодня днем. Со стороны населенных пунктов Александрополь и Курахово были выпущены 10 ракет из РСЗО и 4 снаряда калибром 155 мм.
- В результате обстрела Петровского района получила ранение женщина 1965 года рождения, сотрудник котельной, - заявил мэр.
Как сообщают очевидцы, во время обстрела Петровского района в микрорайоне Тихий произошло прямое попадание в кровлю многоквартирного дома. Еще в одном доме повреждено остекление.
Кроме того, повреждения получил один из домов частного сектора по улице Ленинопольская.
- Выбито остекление окон, осколками побиты гараж, машина, хозяйственные постройки, - рассказал о последствиях ударов Кулемзин.
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