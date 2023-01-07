Еще одна группа детей военнослужащих ДНР отправилась в Москву на Кремлевскую елку

В Москве дети проведут два дня. Фото: tickets.nizhny800.ru

Два дня проведут в Москве дети военнослужащих Донецкой Народной Республики. Ребят пригласили на главную - Кремлевскую - елку страны. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе «Русского центра».

Там уточнили, что в поездке примут участие 270 детей.

- В период с 7 по 8 января при содействии Русского центра 270 детей военнослужащих ДНР побывают в Москве для участия в новогодней праздничной программе, - рассказали в организации.

Сообщается, что ребят ожидают экскурсии в центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ, центр космонавтики и музей Победы. Ну, а главным событием, несомненно, будет посещение Государственного Кремлевского дворца, где пройдет само новогоднее представление.

Поездку организовали по инициативе Федерального агентства по делам молодежи при поддержке Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и некоммерческой организации «Большая перемена».

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