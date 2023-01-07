В Донецке в этом году планируют восстановить Дворец спорта «Дружба»

В Республике вплотную займутся ремонтом спортивных объектов. Фото: ТГ/Хоценко

Дворец спорта «Дружба» в Донецке планируют восстановить уже в этом году. В ДНР также намерены заняться ремонтом спортивных объектов Мариуполя и других населенных пунктов. Об этом сообщила ДАН заместитель председателя Правительства Республики Лариса Толстыкина.

- В Мариуполе и Донецке запланировано восстановление дворца спорта «Дружба», спортивного комплекса «Ильичевец», бассейна «Нептун», - рассказала она.

По словам чиновницы, всего в этом году в Донецкой Народной Республике планируют восстановить 37 физкультурно-спортивных сооружений и построить 22 новых.

Напомним, ранее заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин проинспектировал ход восстановления поврежденного и строительства нового жилья в ДНР. Особое внимание он уделил центру Мариуполя. Здесь запланированы масштабные работы по восстановлению исторического облика приморского города.

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