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НовостиОбщество7 января 2023 13:49

В Донецке в этом году планируют восстановить Дворец спорта «Дружба»

В Республике запланировали ремонт почти 40 физкультурно-спортивных объектов
Ирина ДМИТРИЕВА
В Республике вплотную займутся ремонтом спортивных объектов. Фото: ТГ/Хоценко

В Республике вплотную займутся ремонтом спортивных объектов. Фото: ТГ/Хоценко

Дворец спорта «Дружба» в Донецке планируют восстановить уже в этом году. В ДНР также намерены заняться ремонтом спортивных объектов Мариуполя и других населенных пунктов. Об этом сообщила ДАН заместитель председателя Правительства Республики Лариса Толстыкина.

- В Мариуполе и Донецке запланировано восстановление дворца спорта «Дружба», спортивного комплекса «Ильичевец», бассейна «Нептун», - рассказала она.

По словам чиновницы, всего в этом году в Донецкой Народной Республике планируют восстановить 37 физкультурно-спортивных сооружений и построить 22 новых.

Напомним, ранее заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин проинспектировал ход восстановления поврежденного и строительства нового жилья в ДНР. Особое внимание он уделил центру Мариуполя. Здесь запланированы масштабные работы по восстановлению исторического облика приморского города.

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