Благодаря регионам-кураторам удалось отправить на отдых более 18 тысяч детей из ДНР

Свежий воздух и насыщенная программа не давали ребятам скучать. Фото: ТГ/Хоценко

Более 18 тысяч детей из ДНР смогли отдохнуть и оздоровиться на российских курортах благодаря помощи регионов, взявших шефство над городами и районами Республики. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

- Всего в ушедшем году благодаря регионам-кураторам нам удалось отправить на отдых более 18 тысяч детей. В этом году программа оздоровления школьников ДНР будет продолжена, - проинформировал чиновник.

По словам премьера, совсем недавно из увлекательного путешествия на Кавказские минеральные воды вернулись домой 50 школьников ДНР. Ребята отдохнули в новом молодежном центре «Машук», где свежий воздух и насыщенная программа не давали им скучать ни минуты. Премьер-министр Республики поблагодарил за содействие в организации детского отдыха руководство центра и власти Ставропольского края.

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