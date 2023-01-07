В ЛНР сообщили о возможном изменении графика движения пассажирских поездов

На одном из участков дороги ведутся плановые работы Фото: Иван ПРОХОРОВ

Жителей ЛНР предупредили о возможном изменении расписания движения пригородных поездов. Как выяснилось, на участке «Новый Айдар - Кондрашевская Новая» проходят плановые работы.

- Государственное унитарное предприятие ЛНР «Луганская железная дорога» сообщает, что в связи с плановыми работами на участке железной дороги Новый Айдар - Кондрашевская Новая 7 января 2023 года, возможно, будет частично изменено расписание движения пригородных поездов, - рассказали железнодорожники.

Напомним, на территории Республики наблюдается существенное изменение погодных условий. Еще со вчерашнего вечера специалисты Луганского эксплуатационно-линейного управления автодорог приступили к уборке снега и обработке автомагистралей. Об этом сообщили в администрации города Луганска.

Там рассказали, что дорожники задействовали 12 единиц техники, расчистив и обработав 120 улиц. При этом они использовали 485 тонн песчано-соляной смеси.

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