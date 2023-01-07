На улицы Донецка из-за ухудшения погодных условий вышла спецтехника

Дорожники обрабатывают противогололедной смесью дороги и тротуары. Фото: ТГ/Кулемзин

На улицы Донецка из-за ухудшения погодных условий вышли 47 единиц спецтехники. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он отметил, что дорожники обрабатывают противогололедной смесью дороги и тротуары.

- Использовано 241,5 тонны технической соли и 92,6 тонны посыпочного материала, посыпано 678,7 километра дорог и 126,5 километра тротуаров общей площадью 3437,9 тысячи квадратных метров, - проинформировал мэр.

Существенное изменение погодных условий наблюдается сейчас и в Луганске, где еще с вечера 6 января специалисты Луганского эксплуатационно-линейного управления автодорог приступили к уборке снега и обработке автомагистралей. Об этом сообщили в местной администрации.

Там рассказали, что дорожники задействовали 12 единиц техники, расчистив и обработав 120 улиц. При этом они использовали 485 тонн песчано-соляной смеси.

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