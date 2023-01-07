В ДНР заявили, что ВСУ спровоцировали ответный огонь во время объявленного Россией рождественского перемирия

Бойцы ДНР были вынуждены открыть ответный огонь. Фото: ЛИЦ

Несмотря на введенный Россией режим прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики, чем спровоцировал на себя ответный огонь. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Там пояснили, что вследствие таких преступных действий украинская армия понесла новые потери.

- В ответ на преступные действия националистов ответным огнем военнослужащими Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вооружение и военная техника противника: девять единиц бронированной и автомобильной техники, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

Уточняется также, что безвозвратные потери ВСУ при этом составили более 20 человек.

Напомним, что ВСУ за первые 12 часов объявленного Россией режима тишины выпустили по территории ДНР почти 50 боеприпасов. Противник возобновил обстрелы Республики в первую же минуту действия объявленного РФ режима прекращения огня.

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