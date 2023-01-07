Мирная жительница ранена в Горловке в результате обстрела ВСУ 7 января

Пострадавшая 1925 года рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

Мирная жительница получила ранение в Горловке в результате обстрела ВСУ 7 января. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.

- В результате обстрела со стороны украинских боевиков в горловском жилищном массиве Строитель, на улице Ленина, 237, ранена мирная горловчанка, - проинформировал он.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, всего по Горловке были выпущены 13 снарядов натовского калибра 155 мм. Сообщается, что по проспекту Ленина, 235 зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом. Пострадал также многоквартирный дом, расположенный рядом - по проспекту Ленина, 237.

Тем временем в поселке Гольмовский по улице Советской Армии обстрелом были повреждены три частных жилых дома, а также ЛЭП и газопровод.

В целом за прошедшие сутки противник подверг Республику обстрелам 20 раз, выпустив по ее городам и поселкам 102 боеприпаса. Сведения о жертвах среди мирного населения не поступали, однако пострадал один гражданский объект.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

ВСУ за первые 12 часов объявленного Россией режима тишины выпустили по территории ДНР почти 50 боеприпасов

Противник возобновил обстрелы Республики в первую же минуту действия объявленного РФ режима прекращения огня (подробнее)