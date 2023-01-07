Леонид Пасечник рассказал, чем ему дорог праздник Рождества Христова

Руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Праздник Рождества Христова по-особому дорог каждому верующему человеку. Ведь он не просто таит в себе глубочайший смысл и вековые ценности, которые передаются следующим поколениям, но также объединяет людей, помогая им преодолевать самые тяжелые испытания и двигаться вперед. Об этом напомнил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник, который поздравил земляков со светлым православным праздником.

- В эти прекрасные зимние дни мы переосмысливаем жизнь и свои поступки, соотносим их с нравственными ориентирами. Рождественское чудо наполняет наши сердца любовью, надеждой и верой, обращает к тому, что действительно важно и пробуждает лучшие христианские качества: сострадание, милосердие, взаимовыручку, прощение, помощь ближнему, - отметил он.

Лидер ЛНР пожелал всем жителям Республики, чтобы свет Рождественской звезды озарял их жизненный путь, нес тепло, счастье и благополучие в каждый дом и семью. А еще - мира, здоровья, успехов и исполнения самых заветных желаний.

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