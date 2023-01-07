«Ничто не может омрачить для нас святость Рождества»: Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с большим православным праздником

Денис Пушилин поздравил жителей региона с Рождеством Христовым. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Как бы ни было сейчас жителям Донбасса тяжело и какие бы ни пришлось им преодолевать испытания, у людей всегда есть главная духовная опора - вера. В дни великих церковных праздников она особенно укрепляет душу. Об этом напомнил врио Главы ДНР Денис Пушилин, который поздравил всех православных жителей Республики со светлым праздником Рождества Христова.

- Ничто не может омрачить для нас святость Рождества - мы встречаем его с мыслями о том, что нам действительно важно: семья, любовь, взаимопонимание, правда и справедливость, - написал он в своем телеграм-канале.

Лидер ДНР пожелал землякам исполнения всех их заветных желаний, главным из которых, безусловно, для многих сейчас является долгожданный победный мир.

Напомним, в канун праздника Денис Пушилин выполнил просьбу раненого бойца поставить в храме свечи в память о погибших в Макеевке. Врио Главы ДНР посетил Свято-Георгиевский кафедральный собор вместе с первым замруководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР проходят праздничные богослужения

Жители Республики встречают Рождество Христово (подробнее)