Денис Пушилин выполнил просьбу раненого бойца поставить в храме свечи в память о погибших в Макеевке

Пушилин и Кириенко в канун Рождества Христова посетили Свято-Георгиевский собор Макеевки и выполнили просьбу одного из бойцов. Фото: ТГ/Пушилин

Сегодня православные люди Донбасса готовятся к празднованию Рождества Христова. В канун праздника врио Главы ДНР Денис Пушилин вместе с первым замруководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко посетил Свято-Георгиевский кафедральный собор в Макеевке. Об этом руководитель Республики сообщил в своем телеграм-канале.

- Говорят, что под огнем противника неверующих нет. Один из военнослужащих, раненных в новогоднюю ночь в Макеевке, попросил от его имени поставить в храме свечи и помянуть его погибших товарищей. Сегодня, в канун Рождества, с Сергеем Кириенко посетили Свято-Георгиевский кафедральный собор Макеевки и выполнили эту просьбу, - рассказал Пушилин.

По словам лидера ДНР, с первым замруководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко он также посетил город Енакиево, в восстановлении которого помогает Ленобласть. Как выяснилось, специалисты региона-шефа уже закрыли тепловой контур соцобъектов. В прошлом году они отремонтировали три школы и три детсада. Кроме того, шефы эффективно подошли к решению проблемы дефицита воды в городе, пробурив здесь 23 скважины. Не менее серьезная программа восстановления составлена и на текущий год.

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