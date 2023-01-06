В Рубежное доставили 10 тонн продуктов для социальных пекарен

В пекарни доставили 10 тонн муки, а также сахара, соли, дрожжей и масла Фото: Алексей БУЛАТОВ

В город Рубежное в ЛНР доставили 10 тонн продуктов для социальных пекарен. Доставку необходимого организовали представители общественного движения «Общероссийский народный фронт». Об этом сообщили в телеграм-канале организации.

- Доставили 10 тонн муки, а также сахара, соли, дрожжей и масла в социальные пекарни города Рубежное, - говорится в сообщении.

В организации рассказали, что, несмотря на регулярные обстрелы Рубежного со стороны украинских войск, пекари продолжают трудиться для населения, а Народный фронт регулярно обеспечивает наличие необходимых для этой работы продуктов.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР поздравили с Рождеством бойцов, получивших ранения. Общественники постарались подарить военнослужащим немного уюта, заботы и внимания. Они передали защитникам Республики кутью, сладости, а также письма и рисунки от детей.

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