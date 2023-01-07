Террор мирного населения Донбасса со стороны ВСУ продолжился. Фото: УНМ ДНР

По данным СЦКК ДНР, украинские войска за первые 12 часов объявленного Россией режима тишины выпустили по территории Донецкой Народной Республики 46 боеприпасов.

Сообщается, что противник возобновил обстрелы Республики в первую же минуту рождественского перемирия. Первый из них был зафиксирован наблюдателями ровно в 12:00. Из подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Курахово были выпущены 6 снарядов калибром 155 мм по Петровскому району Донецка. Чуть позже обстрелам подверглись Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города, горловский поселок Гольмовский, а также Ясиноватая.

Кроме артиллерии «натовского» образца, ВСУ использовали при обстрелах ДНР реактивные системы залпового огня.

Напомним, режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон должен был начать действовать с полудня 6 января и продлиться до полуночи 7 января 2023 года. Такое указание Минобороны дал Президент России Владимир Путин и призвал к зеркальным действиям украинскую сторону. Но окружение Владимира Зеленского отвергло эту инициативу.

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