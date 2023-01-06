Кутья, сладости и детские письма: В ЛНР поздравили с Рождеством бойцов, получивших ранения

Активисты передали защитникам Республики кутью, пирожные, а также рисунки и письма от луганских школьников. Фото: ОД «Мир Луганщине»

Защитников ЛНР, проходящих лечение после ранений, поздравили с Рождеством Христовым. Об этом сообщили представители общественного движения «Мир Луганщине».

Они пояснили, что вместе с Луганским региональным отделением партии «Единая Россия» в рамках акции «Подари солдату праздник!» поздравили 6 января бойцов, находящихся на лечении. Общественники передали защитникам Республики кутью, сладости, а также письма и рисунки от детей.

- Рождество - это один из главных семейных праздников в году. К сожалению, не все могут отметить в близком кругу. Поэтому мы постарались подарить немного уюта, заботы и внимания военнослужащим, которые нас защищают, - рассказали в организации.

Напомним, ранее сообщалось, что Народный фронт передал гуманитарную помощь бойцам, попавшим под обстрел в Макеевке. Даже с учетом того, что военнослужащие уже получили от соответствующих служб имущество взамен утраченного, помощь для них лишней не будет.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Луганске школьники поздравили ветеранов с новогодними праздниками

Подарки вручили участникам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и участникам спецоперации (подробнее)