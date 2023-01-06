В Донецке продолжают работать пункты обогрева

Работники пунктов будут дежурить на местах при понижении температуры воздуха ниже -10°С, согласно графику. Фото: ДНР онлайн

В связи с ухудшением погодных условий и в целях предупреждения обморожения или переохлаждения граждан при учреждениях социальной защиты в Донецке работают стационарные пункты обогрева. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Работники пунктов будут дежурить на местах при понижении температуры воздуха ниже -10°С, согласно графику работы, - проинформировал мэр.

Градоначальник также уточнил, что для граждан без определенного места жительства круглосуточно действует Донецкий приют для временного проживания и реабилитации бездомных лиц, который расположен в Пролетарском районе Донецка по улице Румянцева, 1.

Ознакомиться с адресами пунктов обогрева в Донецке можно по действующей ссылке.

Напомним, аномально теплая погода, которая сопутствовала жителям Донецкой и Луганской Народных Республик в эти новогодние каникулы, вскоре сменится на не менее аномальные холода. Столбики термометров резко упадут до -12º. Ухудшение погодных условий ожидают уже с ночи 6 января.

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