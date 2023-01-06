Амфитеатр, фонтаны и скейт-площадка: Стало известно о планах реконструкции парков города Кировское в ДНР

В этом году в Кировском запланировали провести реконструкцию двух парков Фото: Иван Макеев

В этом году в городе Кировское в ДНР запланировали провести реконструкцию двух парков. Об этом сообщили ДАН в администрации города.

- Планируется реконструкция парка Чернобыльцев и части парка культуры и отдыха «Победа» по линии старого фонтана, - рассказали там.

В мэрии уточнили, что проект будет реализован за счет средств региона-шефа - Республики Саха (Якутии). Так, в частности, в парке Чернобыльцев появится сухой фонтан, амфитеатр и скейт-площадка. Будут здесь и детские площадки с качелями, уличные тренажеры, в том числе для инвалидов, лавочки и многое другое. Сухой фонтан, скамейки и фонари установят также в парке культуры и отдыха «Победа».

Представители администрации пояснили, что сухие фонтаны называются так из-за особого своего устройства. Фонтан не возвышается на поверхности, как обычно, а находится под плоской площадкой. При этом струи воды устремляются вверх, будто вырываясь из-под земли. Когда фонтан выключен, то площадка вокруг остается сухой. Такие фонтаны еще называют тротуарными или пешеходными.

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