В ЛНР транспорт с превышением норм тонировки в правовом поле РФ регистрировать не будут

Нарушителей ждет отказ в перерегистрации документов Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Луганской Народной Республике подразделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) не будут регистрировать в правовом поле РФ машины, у которых сильная тонировка. Об этом сообщили в УГИБДД МВД ЛНР.

Там напомнили, что в Республике организована предварительная запись для выдачи регистрационных документов, номерных знаков транспортных средств и водительских прав образца Российской Федерации. Однако нарушителей ждет отказ в данной процедуре.

- Обращаем внимание: регистрационные действия в отношении транспортных средств, на которых светопропускная способность лобового и передних боковых стекол не соответствует требованиям технического регламента безопасности колесных транспортных средств, не проводится, - заявили в ведомстве.

Правоохранители напомнили, что светопропускание должно составлять более 70 процентов.

Тем временем в Донецкой Народной Республике приняли уже порядка 15 тысяч заявлений от жителей на замену водительских прав и регистрационных документов на российские. Право на замену документов на территории ДНР имеют все граждане Республики.

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