В Шахтерске займутся капитальным ремонтом водоводов из-за их износа

На сегодняшний день процент износа местных водоводов составляет 99-100%. Фото: Минстрой ДНР

В текущем году в Шахтерске планируют заменить порядка 1 тысячи погонных метров водопроводных труб из-за их критического износа. Об этом сообщили ДАН в администрации города.

- На сегодняшний день процент износа водоводов составляет 99-100%, сетей водоснабжения - 83%, канализационных сетей - 70%, - заявили там.

Уточняется, что в плане мероприятий на 2023 год предусмотрена также замена 10 пожарных гидрантов и запорной арматуры насосной станции.

Кроме того, в городе займутся ремонтом газоснабжающих сетей, которые изношены уже на треть. Власти запланировали реконструкцию двух подземных газопроводов - низкого давления на микрорайоне № 7 к жилому дому № 31А, а также среднего давления к котельной № 2. Ремонты газопроводов-вводов пройдут также по улице Ленина. Кроме того, по улицам Мира и Ольминского наметили строительство 1,6 км газопровода среднего давления, а в поселке Садовое - реконструкцию газорегуляторного пункта. Такой же отремонтируют на микрорайоне № 7. А на шести ГРП и восьми шкафных газорегуляторных пунктах проведут текущие ремонтные работы.

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