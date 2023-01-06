Жители ДНР активно меняют автономера и водительские права на российские

В Республике наладился процесс замены водительских прав и автомобильных номеров на российские. Фото: МВД ДНР

С 15 декабря межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы ГАИ ДНР приняли порядка 15 тысяч заявлений от жителей на замену водительских прав и регистрационных документов на транспорт на российские. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- В период с 15 декабря 2022 по 5 января 2023 жителями Республики подано порядка 6000 заявлений на замену регистрационных документов на транспортное средство и около 7000 заявлений на замену водительских удостоверений, - уточнили правоохранители.

В ведомстве напомнили, что право на замену документов на территории ДНР имеют граждане Республики - как с российскими паспортами, так и с паспортами ДНР или Украины при условии наличия местной регистрации на момент вхождения региона в состав РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в МРЭО №1 по обслуживанию города Донецка состоялась выдача первых автомобильных номерных знаков российского образца. Процесс замены регистрационных документов, номерных знаков транспортных средств и водительских прав налажен в девяти подразделениях МРЭО ГАИ ДНР, расположенных по всей территории Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР в режиме роуминга работают российские операторы связи

Настройка их работы на территории Республики была проведена по аналогии с Крымом (подробнее)