Бои в Донбассе продолжаются. Фото: УНМ ДНР

За прошедшие сутки украинская армия потеряла в боях с союзными силами в зоне ответственности ДНР до роты своего личного состава. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что в ходе боев в регионе была ликвидирована также часть военной техники ВСУ.

- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица Д-30, 12 единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевой склад вооружения, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что на Авдеевском направлении военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации удалось выявить и уничтожить используемую противником радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной стрельбы американского производства. Цель была ликвидирована с помощью беспилотного летательного аппарата-камикадзе.

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