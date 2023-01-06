Дети из ДНР посетят вотчину Деда Мороза в городе Великий Устюг

Помимо встречи с Дедом Морозом для детей запланированы различные экскурсии и мастер-классы Фото: Михаил ФРОЛОВ

С шестого по десятое января 36 детей из Донецкой Народной Республики посетят вотчину Деда Мороза в городе Великий Устюг Вологодской области России. Поездка организована по инициативе Общероссийского народного фронта «За Россию» и пройдет при содействии Русского центра. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Там уточнили, что помимо встречи с Дедом Морозом для ребят запланированы экскурсии и мастер-классы, а также экскурсионная программа в Москве.

Напомним, ранее сообщалось, что дети из Харцызска отправились в резиденцию Деда Мороза в Нижнем Новгороде. Для ребят организовали целую экскурсионную программу - новогоднее представление в Театре юного зрителя и посещение резиденции Деда Мороза на Нижегородской ярмарке. Примечательно, что один из дней дети провели в знаменитом Городце, где осмотрели несколько музеев и научились лепить глиняные свистульки. Поездку инициировал патриотический центр «Русская Победа», а содействие оказали законодательное собрание Нижегородской области и общественная организация «Русский центр».

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