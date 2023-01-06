ВСУ выпустили по ДНР почти 200 боеприпасов за сутки, ранены двое гражданских лиц

Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по ДНР 196 единиц различных боеприпасов. Противник совершал обстрелы из РСЗО и артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались 7 населенных пунктов Республики, включая Донецк, Гольмовский, Горловку, Пантелеймоновку, Ясиноватую, Макеевку и Александровку.

В результате обстрелов пострадало мирное население.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, - заявили наблюдатели.

Сообщается также, что в Республике только за одни сутки были повреждены 4 дома и 4 объекта гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что в Петровском районе Донецка ударами артиллерии ВСУ были повреждены школа и бассейн. Противник использовал при их обстреле крупнокалиберные орудия «натовского» образца.

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