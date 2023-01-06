Многоквартирный жилой дом в Рубежном пострадал от обстрела ВСУ

Обстрелы городов Республики не прекращаются
Фото: Иван ЖИЛЯК
В результате обстрела Рубежного, произведенного украинскими войсками 5 января, получил повреждения многоквартирный дом. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Там уточнили, что ВСУ нанесли удар по городу из артиллерийского орудия калибра 155 мм.
- В результате обстрела поврежден многоквартирный жилой дом, - заявили наблюдатели.
Тем временем в Первомайске из-под завалов разрушенной обстрелом городской многопрофильной больницы спасатели извлекли тело женщины 1954 года рождения. Выяснилось, что погибшая являлась жительницей города, которая в момент обстрела пребывала на лечении в травматологическом отделении. Напомним, что украинские войска обстреляли Первомайск из американской реактивной системы залпового огня HIMARS вечером 31 декабря. В результате нанесенного удара были ранены шесть мирных жителей, а корпус городской больницы - разрушен.
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