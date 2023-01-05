Госавтоинспекция ДНР призвала водителей и пешеходов быть внимательными во время тумана и гололедицы

Инспекторы ГАИ призвали к бдительности. Фото: МВД ДНР

Перепады температуры в Донецке и ДНР не сегодня-завтра спровоцируют туман и гололедицу.

- Это повышает риск совершения дорожно-транспортных происшествий, - сообщили «КП» в Управлении Госавтоинспекции МВД ДНР.

Инспекторы призвали водителей к бдительности. Правоохранители рекомендуют выбирать безопасную скорость движения, увеличивать дистанцию и интервал, строго соблюдать ПДД при маневрировании .

- С особым вниманием и осторожностью следует проезжать зоны «зебр», остановок общественного транспорта. Во время движения в условиях ограниченной видимости необходимо включать световые приборы. Водители должны быть крайне внимательны к тем пешеходам, которые из-за гололеда на тротуарах могут выходить для передвижения на проезжую часть, - отметили в пресс-службе УГАИ.

В свою очередь и пешеходам нужно быть очень осторожными. Переходить улицу следует ни где попало, не отвлекаться на разговоры по мобильному телефону. Пешеходы, которые идут по дорогам, когда тротуар скользкий, должны понимать, что это также небезопасно.

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